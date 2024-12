RICERCATO PER RAPINA A MANO ARMATA, ARRESTATO 44ENNE LATITANTE DA DUE ANNI

Si è costituito il 26 dicembre al Commissariato di San Benedetto del Tronto, un quarantaquattrenne originario di San Severo di Foggia ricercato da due anni per un ordine

di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale di Perugia per rapina a mano armata commessa nel febbraio del 2018 a Martinsicuro, in provincia di TERAMO. L'uomo, in concorso con altre due persone, fece irruzione all'interno di un noto supermercato della zona, incappucciato e armato di pistola e, dietro minaccia,

costringeva una dipendente ad aprire il registratore di cassa facendosi consegnare 1.985 euro, mentre gli altri, armati di coltello, obbligavano le altre impiegate a farsi consegnare la somma di 775 euro.

Un'azione fulminea durata circa un minuto che ha portato alla

sottrazione del denaro custodito all'interno di due casse, mentre la

terza non fu toccata poiché la commessa, presa dal panico, non riuscì

ad aprirla. Successivamente, uno dei due titolari del negozio, mentre

cercava di mettersi in contatto con le forze dell'ordine, decise di

inseguire i tre rapinatori fino all'uscita, trovandosi, però, faccia a

faccia con uno di loro: il malvivente gli ha subito puntato la pistola

contro, intimandogli di buttare via il cellulare. L'uomo era da tempo

monitorato dall'ufficio Sdi della Procura Generale di Perugia che, in

collaborazione con il servizio per la Cooperazione Internazionale di

Polizia di Roma, era riuscito a individuarlo a Burjassot, città

situata nella comunità autonoma Valenzana, dove stava per essere

arrestato dalla Policía Nacional de España in esecuzione del mandato

di arresto europeo emesso dalla medesima Procura Generale.

Accompagnato al carcere di Ascoli Piceno, dovrà scontare una pena di

quattro anni di reclusione.