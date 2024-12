NUOVI COLPI DI SCENA AI PRATI DI TIVO / L'ASBUC REVOCA LA CONCESSIONE A FINORI, ADESSO ANCHE VOLENDO NON PUO' APRIRE

Si complica ulteriormente le vicenza dei Prati. Se fino ad oggi, il gestore Marco Finori, non ha aperto gli impianti, nell'attesa delle definizione giudiziaria della querelle, da oggi non potrà aprire, avendo ricevuto questa pec: «In riferimento al contratto stipulato in data 20/06/2024, con la presente, non essendo stata effettuata la liquidazione del saldo dell’importo annualmente stabilito nei termini previsti dall’art. 4 del contratto citato, con la presente siamo a comunicare che lo stesso si intende risolto di diritto e pertanto la convenzione stipulata ha cessato i propri effetti con decorrenza dalla data del 21/12/2024».Ad invarla, il presidente dell'Asbuc Paride Tudisco, e a seguito di questa comunicazione, senza concessione la gestione rischia di diventare occupazione abusiva. E per una eventuale apertura invernale o estiva senza disponibilità dei terreni dove insistono gli impianti la Regione non può dare l'autorizzazione al pubblico esercizio e di conseguenza non può aprire.