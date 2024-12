ROSETO / IL COMUNE RICORDA AGLI OPERATORI TURISTICI LA SCADENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

Sono obbligati a ottenere il CIN: i titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, come definite dalla normativa regionale e provinciale; i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni turistiche o brevi, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017; gli Agriturismi e altre categorie che rientrano nelle definizioni di legge.



Una volta ottenuto, il CIN deve essere esposto all’esterno della struttura o immobile, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici e in ogni annuncio pubblicato per promuovere la locazione o l’attività ricettiva, sia su piattaforme online che su altri canali di comunicazione.

L’obbligo del CIN è aggiuntivo rispetto ai codici identificativi regionali o provinciali e i soggetti già in possesso di un codice regionale devono comunque ottenere e utilizzare il CIN.Il termine ultimo per ottenere il CIN è fissato al 1° gennaio 2025. Dal 2 gennaio 2025, saranno applicate sanzioni per il mancato conseguimento, esposizione o pubblicazione del CIN. Il codice va richiesto tramite la piattaforma nazionale Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accessibile con SPID o CIE al seguente indirizzo: http://bdsr.ministeroturismo.gov.it . Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario verificare i dati relativi alla propria attività e completare la procedura online.Le unità immobiliari oggetto di locazione breve o turistica inoltre dovranno rispettare i seguenti requisiti: Installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio; Dotazione di estintori portatili a norma di legge, da posizionare in base alla superficie e alla struttura dell’immobile.Per supportare gli operatori nella transizione verso la nuova normativa, è possibile contattare il contact center del Ministero del Turismo.“L'introduzione del Codice Identificativo Nazionale rappresenta un passo fondamentale per garantire la trasparenza e la sicurezza nel settore turistico – affermano il Sindacoe l’Assessore al Turismo- Invitiamo tutti gli operatori eventualmente ancora non in regola a conformarsi a questa nuova normativa entro i termini stabiliti, per contribuire a promuovere un turismo di qualità e in linea con gli standard più elevati. L'Amministrazione Comunale è a disposizione per fornire tutto il supporto necessario durante questa fase di transizione e confida nella collaborazione di tutti per garantire la piena applicazione della normativa, contribuendo a promuovere un turismo trasparente, sicuro e in linea con i più elevati standard di qualità per Roseto degli Abruzzi”.