PER FAVORE, RADDOPPIATE LE PENSILINE A PIAZZALE SAN FRANCESCO: SONO POCHE E TROPPO PICCOLE



Ieri, al montaggio della prima pensilina in piazzale San Francesco, abbiamo scritto che era piccola e che poco spazio avrebbero avuto i passeggeri al coperto. Abbiamo ipotizzato una ventina di posti coperti… oggi, scopriamo che quei posti non saranno neanche comodi, visto che sotto quelle pensiline è prevista solo una “panchetta” molto limitata nello spazio a sedere. Le tre pensiline, sono state montate ed emerge con tutta l’evidenza possibile che sono del tutto inadeguate, ne servirebbero almeno il doppio, e più grandi, con più spazio a sedere… e più lunghe, anche perché di sera, illuminate non sono neanche bruttissime.