LE MOTO ELETTRICHE COSTRUITE A TERAMO QUOTATE ALLA BORSA AMERICANA



Dal 24 dicembre, la “Scarponimotorcycles”, l’innovativa fabbrica di motociclette elettriche di Teramo, è ufficialmente quotata nella borsa degli Stati Uniti, un traguardo che apre nuove opportunità per il brand teramano, fondato nel 2019 dai fratelli Gianluca e Denis Scarponi come startup innovativa, con l’obiettivo di progettare e realizzare moto elettriche di alta qualità, con un design unico e inconfondibile. L'esigenza di un nuomo concetto di mobilità, più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, era alla base di un progetto ambizioso, che aveva come obiettivo quello di creare una nuova generazione di moto elettriche, che potessero soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto, attento e consapevole. Oggi, la società Tomahawk Srl, produce moto elettriche nel suo stabilimento di viale Bovio (ex Stecher) e con il marchio Scarponi Motorcycles, sono stati sviluppati 3 modelli, che a maggio 2023 hanno ottenuto l’omologazione per tutti i paesi dell'UE. Così, a giugno 2023 è iniziata la produzione dei 3 modelli. «Il nostro successo fino ad oggi è solo il catalizzatore per un'ulteriore crescita - spiegano i fratelli - lo sbarco nella borsa americana, non solo ci consentirà di accedere ai mercati dei capitali per i finanziamenti, ma anche di trovare nuovi canali di distribuzione in America e oltre». L'azienda prevede di espandere i livelli di produzione e iniziare a commercializzare le sue motociclette elettriche nel resto d'Europa, America e Asia. «La nostra società, Tomahawk Srl, è una piccola realtà con un grande sogno: esportare design e tecnologia italiani nel mondo. Le nostre moto, progettate e costruite interamente in Italia, rappresentano il connubio perfetto tra tecnologia avanzata e passione artigianale».