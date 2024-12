APRONO LA PORTA DI CASA E LO TROVANO SENZA VITA



Trovato morto in casa, a Roseto, in viale Europa. Carabinieri e operatori del 118 sono sul posto, con una squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta per favorire l’accesso all’appartamento. Secondo una prima ricostruzione, ad avvertire le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni vicini di casa della persona deceduta. Sulle cause della morte e sull’identità della persona trovata senza vita, per ora c’è il massimo riserbo.



- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -