APRONO LA PORTA DI CASA E TROVANO SENZA VITA DONNA DI 51 ANNI



Trovata mortoain casa, a Roseto, in viale Europa. Carabinieri e operatori del 118 sono sul posto, con una squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta per favorire l’accesso all’appartamento. Secondo una prima ricostruzione, ad avvertire le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni vicini di casa della persona deceduta. Si trattad di una donna di 51 anni. Sonia Sacco. Sulle cause della morte, le ipotesi si orientano sul malore fatale, La donna viveva sola.



- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -