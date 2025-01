E' NICOLE, DIECI SECONDI DOPO MEZZANOTTE, LA PRIMA NATA IN ABRUZZO NEL 2025... E TRA LE PRIMISSIME IN ITALIA

E’ Nicole, la prima abruzzese del 2025 e, di sicuro, una delle prime italiane, visto che è venuta alla luce dieci secondi dopo la mezzanotte all’Ospedale di Lanciano. La prima abruzzese è di Casalanguida, è figlia di Lucia D’Annunzio, dipendente della Sevel di Atessa, e di Michael Crognale, che lavora alla St Solution di Paglieta, pesa 3,430 kg ed è sorella di Chiara, che oggi ha tre anni.

Provincia di Chieti particolarmente fortunata, nelle nascite del 2025, visto che il primo maschietto è venuto alla luce proprio nel capoluogo, al Policlinico «SS. Annunziata», alle 00.12. Pesa 3,880 kg e si chiama Jodhveer, nome scelto dai genitori, indiani ma da tempo residenti in Italia, perché significa “guerriero coraggioso” o “eroe guerriero”. All’interno della cultura sikh, il termine “Jodh” è spesso associato a figure storiche e mitologiche che erano noti per le loro gesta coraggiose, il nome “Jodhveer” può essere considerato un tributo a queste eroiche figure del passato. Nessun nuovo nato, invece, all’ospedale di Vasto.

E’ sulmonese la prima nata in provincia dell’Aquila, si chiama Ginevra, pesa 3,200 kg ed è venuta alla luce alle 00,20 nella sala parto dell’ospedale peligno. Nessuna nascita, invece, tra mezzanotte e le 7 del mattino negli ospedali di Avezzano e L’Aquila.

Si chiama Leonardo, invece, il primo teramano del 2025. E’ nato alle 00.27 al Mazzini, pesa 4 kg ed è figlio di Mara De Felice e di Loris Pizii (foto) conosciuto e apprezzato anche come cantante e intrattenitore, diplomato alla scuola di Mogol.



Nessun primo nato, ancora, all’ospedale di Pescara e in quello di Sant’Omero.