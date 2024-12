TORRICELLA ELIMINA L'IMU A CENTO FAMIGLIE

Il Consiglio Comunale di Torricella Sicura nella giornata di ieri (30 dicembre 2024) ha approvato le osservazioni alla variante parziale del Piano Regolatore Generale (PRG), segnando un passo fondamentale per il territorio e per i cittadini. Tra le principali novità, l’accoglimento di circa 100 osservazioni di famiglie che chiedevano la retrocessione di terreni da edificabili ad agricoli o verde privato, un provvedimento che garantirà una significativa diminuzione del pagamento dell’IMU per i proprietari interessati.

“Un passo importante per il nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Daniele Palumbi. “Molti terreni, resi edificabili dalle precedenti amministrazioni, erano completamente inadeguati alla costruzione di immobili, una scelta fatta unicamente per aumentare le entrate. Con questa variante, ripristiniamo l’originalità dei terreni, rendendoli nuovamente fruibili per l’agricoltura e limitando ulteriori interventi di cementificazione, questa retrocessione consente ai cittadini di ottenere un risparmio diretto, eliminando il pagamento dell’IMU su terreni che non sono più considerati edificabili.”

La variante risponde inoltre a una visione più sostenibile dello sviluppo urbanistico, garantendo un equilibrio tra le esigenze della comunità e la salvaguardia del territorio.

Oltre a questo importante intervento, il Consiglio Comunale ha approvato quattro osservazioni proposte dagli uffici tecnici che mirano a migliorare la viabilità e l’accessibilità del centro storico di Torricella Sicura. Tra le misure, sono previsti nuovi parcheggi e una riorganizzazione dei percorsi stradali per garantire una maggiore fruibilità e sicurezza per cittadini e visitatori.

Con queste decisioni, l’amministrazione comunale dimostra un impegno concreto al territorio, per una pianificazione urbanistica più equa, funzionale e rispettosa dell’ambiente oltre ad un importante aiuto alle famiglie mediante la riduzione delle imposte comunali.