FOTO / SGOMBERATA COPPIA CHE VIVEVA ABUSIVAMENTE IN UN IMMOBILE SEQUESTRATO ALLE MAFIE E MAI SISTEMATO DAL COMUNE

E’ una palazzina sequestrata alla malavita, orà di proprietà comunale ma che il Comune non ha mai sistemato, e da tempo abbandonata, tanto da essere stata occupata abusivamente da una coppia albanese, quella che questa mattina il Comune di Teramo, con l’assessore Sbraccia, ha sgomberato. Si tratta di un immobile malmesso e inagibile a Villa Tofo, nel quale la coppia aveva però realizzato un vero e proprio appartamento, sia pure molti fatiscente, con cucina e camino, arredamento vario e lì viveva, in una condizione di estremo disagio e di precarietà. Con l’arrivo della Polizia Locale, è iniziata la rimozione di tutto il materiale e il trasferimento della coppia in una struttura provvisoria, forse l’hotel Michelangelo, in attesa di altre soluzioni. Per trasferire il gatto della coppia, l’assessore Sbraccia ha dovuto personalmente acquistare un “trasportino”, e anche per l’animale si dovrà trovare adesso una sistemazione. La coppia, sulla cinquantina, risulta residente in provincia di Teramo, ma in seguito a problemi personali e alla perdita del lavoro, si sono ritrovati in condizioni di estremo disagio.