VIDEO / TUTTA SANTARCANGELO IN LACRIME PER I DUE ALPINISTI MORTI SUL GRAN SASSO



Santarcangelo in lacrime, per ricordare i due alpinisti morti sul Gran Sasso. Una fiaccolata, che ha coinvolto tutto il paese, alla presenza dei familiari e con l’abbraccio del sindaco Filippo Sacchetti al padre di Cristian Guidi davanti alle tante persone che si sono ritrovate nel centro storico per ricordare i due concittadini. Sulla scalinata di via Saffi sono state accese tante candele per le due vittime. Anche i negozi del centro e cittadini sono stati invitati ad accendere luci nelle loro vetrine e sui davanzali.

I funerali sono stati fissati per giovedì 2 gennaio con due cerimonie, entrambe celebrate dal vescovo Anselmi: l’ultimo saluto a Luca Perazzini sarà alle 10 nella chiesa di San Vito, mentre quello a Gualdi alle 15 nella chiesa della Collegiata nel capoluogo.

Luca Perazzini 42 anni e Cristian Gualdi, 48 erano partiti da Campo Imperatore la mattina di domenica, il 22 dicembre: sarebbero dovuti rientrare la sera, in tempo per scampare alla bufera di vento e neve prevista dai bollettini meteo per quel giorno, ma poi sopraggiunta in anticipo.

Cristian e Luca erano ben più che semplici alpinisti esperti. Erano amici e colleghi, stimati da tutti. A Santarcangelo avevano costruito le loro vite con impegno e dedizione, sia nel lavoro che nelle passioni. La tragedia sul Gran Sasso ha colpito profondamente chi li conosceva