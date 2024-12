SI SENTE MALE, SI ACCASCIA E MUORE VEDOVA DI UN CONOSCIUTO POETA



Si è sentita male, si è accasciata e si è spenta. Inutili tutti i tentativi di rianimazione praticati dagli operatori del 118, per Sonia Macera, vedova del conosciuto poeta Eros Costantini, non c’era più nulla da fare. È successo tutto in pochi minuti, nel parcheggio di Via Ippolito Nievo, a Giulianova. Sonja Macera lascia i figli Manuela, Walter e Anastasia, la nuora Elena, il genero Sergio, i nipoti Rebecca, Tommaso, Giammaria, Agnese, Filippo e Penelope e il fratello Antonio. La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria Gerardini in Via Prato, i funerali avranno luogo Giovedì 2 gennaio, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Pietro Apostolo.