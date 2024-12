TERAMO - MARE BLOCCATA DA UN TAMPONAMENTO TRA TRE AUTO, SENZA FERITI

Teramo Mare bloccata per un incidente all'uscita di Mosciano, in direzione Giulianova, fortunatamente senza feriti. Si tratta di un tamponamento tra tre vetture, comn danni alle auto e grandi disagi al traffico. Solo una persona ha riportato un leggerissimo trauma, ma senza bisogno di trasporto in ospedale. Uscita consigliata: Castellato.