FOTO-VIDEO/ MONTAGNE ABRUZZESI PRESE D'ASSALTO, TUTTO ESAURITO A CAMPO IMPERATORE, MOLTI ATTORI HANNO SCELTO LE NOSTRE PISTE

Giornate splendide per gli appassionati di sci e neve: il sole da giorni sulle piste di Campo Imperatore ha fatto registrare già da domenica il tutto esaurito in vetta ma anche in locali, ristoranti e strutture per pernottare. Arrivati anche da Lazio e Campania hanno scelto di festeggiare il nuovo anno in Abruzzo e sulle sempre affascinanti montagne.

In tanti tra attori, cantanti e influencer sono arrivati in Abruzzo per le feste sulle montagne abruzzesi. Direttamente dall' avventura in coppia a Pechino Express, vinta nel 2022, Paride Vitale e Victoria Cabello in una delle loro pose classiche sono arrivati a Pescasseroli dove si sono fatti immortalare. Lui imprenditore, PR e grande fan della nostra regione. Lei conduttrice televisiva. Amici da sempre in festa sulle nevi abruzzesi. Sul Gran Sasso sono state registrate 1700 presenze. Le strutture ricettive sono al completo e stanno lavorando bene. Anche a Campo Felice, che si conferma meta preferita degli sciatori che arrivano dal Lazio e dalla capitale, sta andando tutto molto bene. A Ovindoli Monte Magnola la stagione si è aperta ufficialmente il 13 dicembre e gli accessi vanno alla grande così come a Roccaraso.



GUARDA QUI LE PISTE DI CAMPO IMPERATORE INNEVATE