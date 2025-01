NEOPATENTATO GUIDAVA UBRIACO, RITIRATA LA PATENTE E AUTO AFFIDATA AD UN PARENTE

In occasione dei festeggiamenti di capodanno i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno incrementato i controlli effettuando diversi servizi straordinari sul territorio,nelle principali piazze e vie di comunicazione dell’intera provincia.

Sono stati effettuati posti di controllo della circolazione stradale per garantire la sicurezza degli automobilisti e contrastare gli eccessi, soprattutto tra i giovani, connessi con i festeggiamenti per il nuovo anno. Sono state inoltre perlustrate le aree maggiormente interessate dai furti in abitazione. Nel corso dei tanti servizi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno denunciato un automobilista, un 20enne neopatentato, per guida in stato di ebbrezza, avendo superato il limite di alcolemia consentito dalla legge. È scattato il ritiro immediato della patente e l’autovettura è stata affidata a persona di fiducia del contravvenzionato.