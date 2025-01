I LETTORI CI SCRIVONO / ANNO CHE CAMBIA… SPORCIZIA CHE RESTA

Buongiorno Certastampa e buon anno. Volevo solo segnalarvi come a Teramo, in fondo, il passare del tempo sia solo una convenzione, perché in realtà nulla cambia. Questo cestino, sulla strada, vicino al ristorante La Stazione, era così nel 2024… ed è ancora così nel 2025… buon anno a tutti.

Enzo Tulini