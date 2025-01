ATRI / RADDOPPIA IL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO

Il tradizionale Concerto di Capodanno del Teatro Comunale di Atri quest'anno raddoppia. A grande richiesta e per l'eccezionale partecipazione di pubblico, il concerto dell’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva”, diretta da Nataliya Gonchak, con la partecipazione straordinaria della soprano Sara Rossini e del tenore Riccardo Della Sciucca sarà replicato lo stesso giorno, il 3 gennaio 2025, con due appuntamenti imperdibili: alle 17,15 e alle 21. Presenterà i concerti Maria Rita Piersanti. Un programma ricco ed emozionante accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale unico, tra celebri arie operistiche e brani sinfonici. Il repertorio spazierà dai valzer e polke di Strauss ai capolavori di Verdi, Puccini, Giordano, Cilea, Donizetti e von Suppé, offrendo un’esperienza indimenticabile agli appassionati della grande musica.

Il programma musicale prevede: Cavalleria leggera di Franz von Suppé; Fedora (Valzer, Galop e Intermezzo) di Umberto Giordano; Preludio da La Traviata di Giuseppe Verdi; Kaiser Walzer, Pizzicato Polka, Marcia da Zigeuner Baron, Voci di primavera (Valzer), Polka Sangue leggero, Sotto lampi e tuoni, Marcia di Radetzky di Johann Strauss. La soprano Sara Rossini eseguirà ‘Io son l’umile ancella’ (F. Cilea - da Adriana Lecouvreur), ‘O mio babbino caro’ (G. Puccini - da Gianni Schicchi) e Vissi d’arte (G. Puccini - da Tosca). Il tenore Riccardo Della Sciucca proporrà ‘Recondita armonia’ (G. Puccini - da Tosca), ‘La mia letizia infondere’ (G. Verdi - da I Lombardi) e ‘Nessun dorma’ (G. Puccini - da Turandot). Duetti in programma per ‘Caro elisir’ (G. Donizetti - da L’elisir d’amore), e ‘Libiamo ne’ lieti calici’ (G. Verdi - da La Traviata).

“Il Concerto di Capodanno è ormai un appuntamento tradizionale per la nostra città – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione – e il pubblico affezionato è sempre più numeroso. Lo dimostra la necessità di prevedere una replica e di proporlo sia in pomeridiana che di sera. Un plauso va all’Orchestra Sinfonica Duchi d’Acquaviva per il lavoro che quotidianamente svolge e all’associazione Amici della Musica 2000 che si adopera per regalare alla città di Atri e non solo appuntamenti con la cultura così prestigiosi. Invito tutti a partecipare per festeggiare con la grande musica l’inizio del nuovo anno”.