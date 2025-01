ECCO IL NUOVO CONVITTO DELFICO MODULARE, INIZIATI OGGI I LAVORI E GIA' ORDINATI I MODULI



E’ la Algeco Prefabbricati leader in Europa per la realizzazione di strutture prefabbricate con una vasta esperienza nell’edilizia scolastica https://algeco.it/it/applicazioni/scuole-prefabbricate l’azienda che si è aggiudicata la gara per la realizzazione del Convitto modulare che sarà collocato all’interno dell’area del Polo tecnico-tecnologico di via Cona. L’intervento costerà 1 milione e trecentomila euro e da contratto la struttura sarà realizzata in 63 giorni. Da questa mattina sono iniziati i lavori per la preparazione della posa in opera. (vedi foto sotto)





“Come è evidente dalle immagini stiamo parlando di strutture prefabbricate modulari, le stesse che oggi vengono scelte per ospedali, uffici e case private in un’ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza a prescindere da condizioni emergenziali come quella che stiamo vivendo noi dopo il sequestro del Delfico” sottolinea il presidente Camillo D’Angelo che aggiunge: “il complesso ha livelli di design e comfort molto alti e sono certo che saranno apprezzati da studenti, convittori e personale della scuola. Credo di poter dire che in tre mesi, il sequestro è del 3 ottobre scorso, abbiamo compiuto un piccolo miracolo. Questo è il presente; il futuro prossimo è l’apertura del cantiere per i lavori di adeguamento sismico del Convitto di Piazza Dante con i contratti già firmati sia per la progettazione che per l’intervento”.

Da capitolato, i lavori di consolidamento del palazzo storico dureranno 3 anni e due mesi mentre la fase progettuale, sempre da capitolato definito a monte con gli appalti di Invitalia, si dovrà concludere in un anno e due mesi.

La scelta di utilizzare moduli prefabbricati è stata adottata, quindi, in un’ottica di versatilità e rapidità nell’istallazione. La realizzazione celere e funzionale dell’opera è il perno fondamentale di questa scelta che consente di superare l’attuale situazione emergenziale restituendo regolarità all’attività didattica degli studenti convittori e del personale addetto attualmente “sacrificati” in una struttura albergheria.

L’area dove sarà posizionato il Convitto è quella di fronte all’Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri “C. Forti”; un’area libera, destinata a campo di basket ma da anni inutilizzata. Sul lato sinistro rimane un’area parcheggio che assume un ruolo funzionale rilevante e che verrà ampliata con in lieve sbancamento di terreno.

Va sottolineato che si tratta di un’area di proprietà della Provincia e che è stata ritenuta l’unica soluzione praticabile dopo le diverse opzioni valutate insieme al Comune di Teramo e all’Ufficio Scolastico Provinciale stante l’impossibilità di reperire un’area o un edificio che potesse ospitare insieme Convitto e i Licei garantendo l’unicità del “sistema Delfico” che fra convittori, studenti, operatori scolastici e mondo docente conta circa 1200 persone. La maggior parte degli studenti che frequentava le lezioni a Piazza Dante oggi sono già ricollocati all’interno delle aule degli edifici scolastici del “Forti” e del “Pascal” assolutamente contigui. Per quanto riguarda gli studenti del Liceo Coreutico e Artistico che si trovano nell’ex Consorzio Agrario, questi saranno trasferiti alla Cona all’inizio del prossimo anno scolastico quando, stando agli accordi, il Comune di Teramo avrà provveduto al trasferimento degli alunni delle elementari di Teramo 5 che torneranno nella loro sede scolastica di Fornaci-Cona dopo i lavori di adeguamento sismico. Si tratta di 280 alunni per un totale di 18 aule che torneranno quindi nella disponibilità della Provincia.



Descrizione del Convitto modulare

Il nuovo convitto sarà costruito su un solo piano ed avrà forma regolare, la superficie lorda coperta è di 689,92 mq, avrà un’altezza di 3,35 mt ed un volume pari a 2.311,23 mc.

La struttura verrà realizzata sul lato destro dell’area, conterrà gli alloggi dei convittori (camere e servizi) e del personale vigilante; una mensa e una cucina attrezzata, banchi per il consumo e la somministrazione dei pasti, e banchi per l’area studio, oltre a servizi igienici sia per i convittori che per il personale del Convitto. Previsto anche un locale magazzino per la cucina.

Il blocco dormitorio potrà ospitare 60 posti letto per i convittori e 2 posti letto per il personale vigilante, oltre a locali per i servizi .