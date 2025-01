COLLURANIA / E' MAURO DOLCI IL NUOVO "UOMO DELLE STELLE"

Con oltre 25 anni di esperienza nella ricerca astrofisica e una carriera segnata da risultati scientifici e partecipazioni in numerosi progetti internazionali, Mauro Dolci è stato nominato Direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. Il 18 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha designato Dolci alla guida della struttura di ricerca abruzzese. Romano di origini ma teramano di adozione, Dolci è subentrato il 1° gennaio 2025 a Enzo Brocato, che ha guidato l’Osservatorio dal 2018 al termine del suo mandato. Dal 2021, Dolci ha affiancato Brocato come Direttore Vicario. L’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, che dal 2017 include la storica Specola di Teramo e la stazione osservativa di Campo Imperatore a L’Aquila, vanta una tradizione ultracentenaria: fondato nel 1892 come osservatorio privato per iniziativa dell'astronomo Vincenzo Cerulli, è uno dei centri di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ponte tra passato e futuro, l’Osservatorio unisce tradizione e innovazione in un contesto internazionale; con la nomina di Dolci, il dodicesimo direttore nella sua storia, si apre un nuovo capitolo per questa eccellenza scientifica abruzzese. Il nuovo Direttore si è detto onorato di guidare un’istituzione con una storia così prestigiosa: “Sono grato al Consiglio di Amministrazione dell'INAF per la fiducia accordatami. Dopo molti anni di lavoro in questa realtà, è per me un privilegio poter contribuire alla crescita e al futuro dell'Osservatorio. Proseguendo nel solco tracciato dai miei predecessori, continuerò a lavorare per affermare sempre di più il livello di eccellenza scientifica e tecnologica dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo e il suo ruolo di riferimento culturale per il territorio abruzzese”. E aggiunge: “Un sentito ringraziamento va al mio predecessore, Enzo Brocato, sotto la cui guida l’Osservatorio è fortemente cresciuto nel numero di persone, di progetti e di attività. Rivolgo altresì un pensiero di stima e riconoscenza ai colleghi Sergio Cristallo e Gaetano Valentini, colleghi con cui condivido un profondo rispetto professionale e umano e la cui candidatura alla direzione ha rappresentato la migliore testimonianza della passione per il nostro Osservatorio”. La nomina di Mauro Dolci arriva in un momento cruciale per l’INAF d’Abruzzo, che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’astrofisica italiana e internazionale, nonché un polo di ricerca importante per le nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori che vorranno fare della scienza il loro lavoro. L’esperienza di Dolci e il suo legame con il territorio saranno fondamentali per affrontare le sfide future e consolidare il ruolo dell’Osservatorio sul panorama scientifico nazionale. Chi è Mauro Dolci - Romano, classe 1969, il neo Direttore è legato all’Osservatorio di Teramo da oltre 25 anni. Dopo aver conseguito Laurea e Dottorato in Astrofisica presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha iniziato la sua carriera scientifica nel 2000 presso l’allora Osservatorio di Collurania-Teramo, diventando astronomo ricercatore nel 2004. Nel 2023 ha raggiunto il ruolo di Primo Tecnologo. La sua carriera comprende esperienze di rilievo nazionale e internazionale. Tra i primi incarichi, Dolci ha curato la gestione tecnologica e scientifica della camera infrarossa SWIRCAM di Campo Imperatore e coordinato la costruzione della camera antartica AMICA, trascorrendo oltre due mesi in Antartide tra il 2012 e il 2013. Negli ultimi anni, Dolci ha contribuito a progetti tecnologici di respiro globale. Ha guidato la progettazione della Calibration Unit per lo strumento ERIS uno strumento di nuova generazione installato al Very Large Telescope dell’ESO in Cile, aprendo la strada a ulteriori affidamenti internazionali come quello per la Calibration Unit di MORFEO, il modulo di correzione adattiva di ELT, che sarà il telescopio ottico più grande del mondo in via di costruzione sempre in Cile. Inoltre, è coordinatore nazionale per lo sviluppo del software di controllo per il progetto SKA, che sarà invece il più grande radiotelescopio al mondo una volta completato. Nel 2022, è stato incaricato di supervisionare la costruzione di una nuova camera per imaging nell’infrarosso presso Campo Imperatore, parte del programma PNRR “VITALITY”. Durante la sua carriera, Dolci ha dimostrato interesse e impegno anche per la divulgazione e la didattica. Negli anni 2000 è stato infatti referente per le attività educative dell’Osservatorio, partecipando da allora all’organizzazione dei Campionati Italiani di Astronomia, la cui finale si terrà a Teramo dal 6 al 9 maggio.