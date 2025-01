IL SINDACO PORTA IL SALUTO DELLA CITTA' AL PRIMO TERAMANO DEL 2025

Questa mattina, il Sindaco Gianguido D’Alberto ha portato il saluto della città al primo nato dell’anno all’ospedale Mazzini.

Accompagnato dall’Assessore con delega ai servizi demografici Pina Ciammariconi il primo cittadino ha fatto visita a Leonardo Pizii, primogenito di Loris Pizii, e Mara De Felice, residenti a San Nicolò. Al piccolo, nato il 1 gennaio alle 00:27, il Sindaco e l’Assessore hanno lasciato, come da tradizione, un piccolo dono.

Ad accogliere le istituzioni, il direttore sanitario della ASL di Teramo Maurizio Brucchi.

“Buona vita al piccolo Leonardo – ha detto il primo cittadino – e gli auguri più cari ai suo genitori, Loris e Mara, ai quali va l’abbraccio di tutta la nostra comunità. La sua nascita, come quella di tutti i bambini, ci consente di raccogliere un messaggio di fiducia e speranza nell’avvio del nuovo anno, che non possiamo che fare nostro”.