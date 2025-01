SABATO A CAMPLI IL MERCATINO "ASPETTANDO LA BEFANA"





Il 4 gennaio, le vie del centro storico di Campli si trasformeranno in un'atmosfera magica, con il tradizionale Mercatino Artigianale. Dalle 8:00 alle 20:00, artisti e artigiani locali esporranno le loro creazioni uniche, offrendo un'ampia scelta di prodotti artigianali, dal bijoux all'oggettistica, passando per opere d'arte e prodotti enogastronomici.

L’iniziativa, fortemente voluta dell’Assessore con delega agli Eventi, Pietro Quaresimale e dalla Consigliera con delega al Commercio, Artigianato, Attivita’ Produttive, Cristina Passacquale, è un'occasione imperdibile per trovare regali originali, sostenere l'economia locale e immergersi nell'atmosfera suggestiva del centro storico. Tra le bancarelle piene di creazioni uniche, ecco chi farà la sua comparsa: la Befana! Con il suo sacco pieno di dolci, la simpatica vecchietta distribuirà caramelle a grandi e piccini, regalando un sorriso a tutti.

“Sono particolarmente felice di questa nuova edizione del Mercatino Artigianale” conclude il Sindaco Dott. Federico Agostinelli “Un evento che va oltre la semplice esposizione di prodotti, ma rappresenta un momento di incontro, di scambio e di valorizzazione delle nostre tradizioni. Ringrazio tutti gli artigiani e le associazioni sindacali che partecipano, portando un pezzo della loro anima in questo evento. Il Mercatino è un'occasione unica per riscoprire la bellezza dell'artigianato locale e per trascorrere una giornata all'insegna della cultura e della convivialità."