LASCIA CASTROGNO PER ANDARE AI DOMICILIARI A ROMA, MA SE NE VA A FESTEGGIARE CAPODANNO A PESCARA

Era detenuto a Castrogno, ma lunedì scorso, il 30, proprio in vista del Capodanno, ha ottenuto i domiciliari a Roma, nella sua abitazione. Però, il 53enne romano invece di raggiungere la

Capitale, ha pensato bene di trascorrere il Capodanno a Pescara. Decisiva è stata la fitta rete di controlli alla circolazione dispiegata dall'Arma dei Carabinieri per le festività. Nella mattinata dell'1 gennaio scorso, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara hanno proceduto alla denuncia a piede libero, per evasione, del 53enne romano, sorpreso mentre passeggiava tranquillamente in città.