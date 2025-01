250 NUOVE ASSUNZIONI, CUCINELLI APRE IN ABRUZZO DUE NUOVI STABILIMENTI



In vista del completamento di due nuovi stabilimenti (uno produttivo da circa 5.000 mq, e uno mensa da 3.000 mq), il gruppo Cucinelli, leader nella produzione di capi in cashmere per l’alta moda è pronto a dare lavoro ad altre 250 persone a Penne, dove per la maison d'alta moda già lavorano circa 100 addetti, quasi tutti ex sarti Brioni. Lo ha annunciato il sindaco Gilberto Petrucci, che a fine gennaio, a Roma, incontrerà l'amministratore delegato del gruppo Brioni per un confronto sulle nuove iniziative da mettere in campo nell'area vestina. Che già è stata rivitalizzata dall'arrivo di Cucinelli, anche grazie a investimenti su alcune infrastrutture del territorio.