UN TERNO E TRE AMBI, VINCE AL LOTTO 125MILA EURO

Esulta l’Abruzzo grazie al Lotto. Nel concorso di giovedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, vinti 125mila euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli. Il primo concorso del Lotto del 2025 ha distribuito premi per 7,97 milioni di euro. Abruzzo grande protagonista anche dell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Nel concorso del 2 gennaio, come riporta Agipronews, realizzati due “5” da 27.367,39 euro uno a Balsorano, in provincia dell’Aquila, presso il Bar Collando, in via Colucci 4A, l’altro ad Arsita, in provincia di Teramo, nel Bar Moreno in via San Francesco, 12. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 3 gennaio, è di 53,7 milioni di euro.