ARRIVA LA BEFANA, PIAZZA MARTIRI CON "JUEGO" DIVENTA UN GRANDE PARCO GIOCHI



Un fine settimana dedicato soprattutto ai bambini quello che chiuderà le feste di Natale a Teramo.

Ad aprire il calendario di appuntamenti dell’Epifania sarà, sabato 4 gennaio, alle ore 10:00, “Arriva la Befana”, con spettacoli di magia e dolci sorprese nello spazio multiculturale Ca.Fè.

Si proseguirà poi domenica 5 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in piazza Martiri, con “Juego”, una giornata interamente dedicata ai bambini e ai loro genitori ed organizzata da Event Giochi all’interno del cartellone del Natale Teramano con il patrocinio del Comune di Teramo, grazie all'iniziativa della consigliera agli eventi Deborah Fantozzi (foto).



Per tutto il giorno il cuore della città sarà animato da trucca bimbi, bolle giganti, costruzioni, circuito baby auto, giochi da tavolo, baby dance e area disegno.

“Si tratta di una giornata pensata interamente per i più piccoli e le loro famiglie, all’interno di un weekend dedicato prevalentemente a loro – sottolinea la consigliera comunale con delega agli eventi Deborah Fantozzi – nell’ottica del pieno coinvolgimento di tutta la comunità, a partire dai bambini, nei diversi appuntamenti del Natale Teramano. E’ nostra intenzione promuovere sempre più iniziative di questo tipo, rivolte anche alle fasce d’età più giovani, e stiamo valutando la possibilità di riproporre l’evento in primavera, al Parco Fluviale, coniugando la valorizzazione del meraviglioso polmone verde della città con l’educazione ambientale dei più piccoli attraverso il gioco”.



A chiudere la tre giorni di eventi dedicata ai bambini sarà infine, lunedì 6 gennaio alle ore 17:30, la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco in piazza Martiri.

“Come ogni anno il weekend dell’Epifania, che vedrà numerosi appuntamenti tra i quali anche il bellissimo e sentito presepe vivente nel borgo di Miano il 5 gennaio, dalle 18:00 alle 21:00 e la tradizionale Fiera del 6 gennaio, che si svolgerà dalle 8:00 alle 20:00 in centro storico, sarà prevalentemente dedicato ai più piccoli con appuntamenti pensati proprio per loro – commenta l’Assessore agli eventi Antonio Filipponi – tra questi proprio la Befana dei Vigili del Fuoco, che dopo la parentesi del 2024, che l’ha vista scendere dal campanile del Duomo, lunedì tornerà in piazza Martiri scendendo dal palazzo della TEAM. Un appuntamento che è ormai tradizione e che siamo sicuri richiamerà tantissimo pubblico come ogni anno”.