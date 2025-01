POLITICA IN LUTTO: E' MORTO EZIO VANNUCCI, FU ASSESSORE A ROSETO E IN PROVINCIA

Politica teramana in lutto: è morto Ezio Vannucci.Nel 1988 ricoprì l’incarico di assessore a Roseto durante l’amministrazione Angelozzi. Fu anche sindaco di Roseto nel 1991, anche se per soli tre mesi, da settembre a novembre, per poi tornare sulla scena politica nel 2010 con l’elezione a assessore provinciale durante l’amministrazione Catarra. Uomo dalle straordinarie doti umane e dalla simpatia contagiosa, era dotato di una capacità comunicativa rarissima, che gli consentiva di dialogare da pari a pari con chiunque, nel 2013 venneaggredito in casa da tre malviventi che lo picchiarono e derubarono.