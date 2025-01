TERAMO VIVE: "RAIOLA E FANTOZZI ESCANO DAL GRUPPO", SULLA TEAM: "STRAPOTERE DI CAVALLARI, UOMO DELLE CENTO CONFERENZE STAMPA MA QUASI NESSUN LAVORO"

Oggi, 3 gennaio, viene ufficializzato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Teramo Ambiente, al termine di una discussione che ha coinvolto la maggioranza e, in un incontro ristretto, i principali rappresentanti politici del governo della città. Tra i protagonisti della riunione riservata e decisionale: il consigliere regionale Giovanni Cavallari, il consigliere comunale e vicepresidente della Provincia Andrea Core, il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo, il Sindaco Gianguido D'Alberto, l'Assessore Graziano Ciapanna (della componente “Di Dalmazio” in maggioranza), la segretaria del Partito Democratico Pamela Roncone e, non da ultimo, il Consigliere Regionale del Pd Sandro Mariani.

Esprimiamo profondo rammarico per la reiterata esclusione del gruppo Teramo Vive dalle dinamiche decisionali. Nonostante alle ultime elezioni la lista abbia eletto tre consiglieri comunali, il gruppo non ha alcun rappresentante in Giunta, a differenza di altre liste che, a pari numero di eletti, possono contare su due assessori. Teramo Vive, inoltre, registra l'ulteriore segnale di mancata considerazione politica, non essendo stata convocata al tavolo ristretto di maggioranza.

Questo scenario ci porta a domandarci quale attività politica a sostegno del gruppo di riferimento, svolgono i consiglieri Michele Raiola e Debora Fantozzi all'interno del Consiglio comunale e delle dinamiche di maggioranza, considerando che non rappresentano più i valori né gli obiettivi di Teramo Vive. Sottolineiamo pertanto la necessità che i suddetti consiglieri escano dal gruppo che li ha eletti il cui simbolo, si ricorda, è prerogativa dell' ex Assessore Valdo Di Bonaventura, rimosso in modo immotivato e inaccettabile nel silenzio di Raiola e Fantozzi.

Riguardo al nuovo assetto della società Team, accogliamo con favore la nomina del Presidente Saccomandi e dell’Avv. Falconi. La loro esperienza maturata nel precedente mandato rappresenta una garanzia per il proseguimento del miglioramento della gestione aziendale.

Non possiamo però esimerci dal sottolineare lo “strapotere” politico assunto da Giovanni Cavallari, ex super-assessore che sembra godere di un trattamento privilegiato da parte del Sindaco, visto che avrà rappresentanze importanti nella società Team; quel Cavallari noto per il suo attivismo comunicativo, con oltre cento conferenze stampa ma quasi nulla di lavori e di infrastrutture recuperate, basti vedere la sede Comunale di Piazza Orsini.

Rinnoviamo il nostro impegno per una politica più inclusiva e più rispettosa dell'apporto recato all'assetto della maggioranza teramana, dove tutti i rappresentanti eletti possano contribuire in modo equo e in pari dignità allo sviluppo di Teramo e delle sue istituzioni.

Teramo Vive