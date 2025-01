CONTRATTO NAZIONALE DEI METALMECCANICI, INTERROTTA LA TRATTATIVA, PRESIDIO MARTEDI DAVANTI A CONFINDUSTRIA TERAMO

Presidio martedi 7 gennaio 2025 davanti alla sede della Confindustria di Teramo. "Dopo sei mesi di confronto la trattativa si è interrotta per responsabilità di Federmecconica-Assistal che hanno respinto buona porte delle richieste contenute nello piattaforma di Fim-Fiom-Uilm. Federmeccanica e Assista! hanno replicato alle richieste sindacali con una contro-piattaforma che contiene richieste e posizioni che dí fatto non consentono il proseguo della trattativa. Federmeccanica attraverso le proprie aziende associate sta diffondendo questa contro piattaforma tra i lavoratori in spregio al normale confronto sindacale. In sintesi i punti principali che riassumono i motivi dello rottura del negoziato.

SALARIO

• RESPINTA la richiesta di aumento di 280€. • Nessun aumento definito nel contratto nazionale ma tutto legato all'andamento inflattivo.

• PEGGIORAMENTO della clausola di salvaguardia posticipando di 6 mesi parte dell'aumento sui minimi contrattuali.

• NESSUNA volontà di modificare la clausola di assorbimento degli aumenti contrattuali.

PREMIO DI RISULTATO

• Per i lavoratori delle aziende senza contrattazione aziendale, viene proposta una soluzione impraticabile e difficilmente raggiungibile.

CONTRATTI PRECARI

• NESSUNA disponibilità a regolare l'utilizzo dei contratti precari attraverso il Contratto nazionale.

ORARIO DI LAVORO

• NESSUNA disponibilità a ridurre l'orario di lavoro e a regolamentare lo smart-working.

• NESSUNA disponibilità a riconoscere permessi per conciliare tempi di vita e di cura dei figli e genitori. • Viene richiesta la fruizione collettiva dei PAR individuali non utilizzati.

APPALTI

• NESSUNA garanzia economica e occupazionale per i lavoratori in caso di cambio appalto.