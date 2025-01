TEAM / CONFERMATE LE NOMINE ATTESE, SACCOMANDI PRESIDENTE

Questo pomeriggio si è tenuta l’assemblea dei soci della Teramo Ambiente, che ha preso atto del rinnovo degli organi sociali e ratificato le nomine dei relativi componenti.

Alla Presidenza del consiglio di amministrazione è stato confermato il dottor Sergio Saccomandi, che sarà affiancato dall’avvocato Gianni Falconi e dalla dottoressa Gilda Ruggieri.

Per quanto riguarda invece il collegio sindacale, sono stati nominati il dottor Marco Stecher, nel ruolo di Presidente, la dottoressa Enrica Salvatore e il dottor Giovanni Mattucci, quest’ultimo indicato dal MOTE e già presidente nel precedente collegio sindacale, che ha traghettato la società fino alle nuove nomine. Come sindaco supplente è stato infine nominato il dottor Paolo Quaranta.

La ricomposizione degli organi sociali ha coniugato continuità e rinnovamento, anche in alcuni ruoli, valorizzando il percorso svolto dalla società negli ultimi anni.

“Il triennio che si è appena concluso ha fatto registrare risultati straordinari. La trasformazione in house della società ci ha permesso infatti di sviluppare tutte le enormi potenzialità della TEAM – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – che oggi rappresenta a tutti gli effetti una delle società più solide del panorama regionale nella gestione dei rifiuti. Adesso si proseguirà sulla strada tracciata, con l’obiettivo di migliorare sempre più la qualità dei servizi resi alla cittadinanza e di affrontare al meglio tutte le sfide di questo tempo, a partire dal percorso di aggregazione con il MOTE fino alla prosecuzione dell’importante programma di sviluppo impiantistico che abbiamo messo in campo, con particolare riferimento alla realizzazione del biodigestore. Porteremo inoltre avanti, come abbiamo sempre fatto, il dialogo costruttivo con la altre società partecipate della provincia di Teramo, nell’ottica di un’azione di rete che metta al centro, nell’interesse pubblico, la valorizzazione dell’intero territorio”.

L’assemblea tornerà a riunirsi già la prossima settimana per l’insediamento dei nuovi organi, la definizione dei primi indirizzi e l’attribuzione di deleghe specifiche all’interno del consiglio di amministrazione.