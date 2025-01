DOMANI MARCO RIZZO A TERAMO: “LA SOVRANITÀ TUTELA I DIRITTI FONDAMENTALI”

Domani Marco Rizzo in Abruzzo “La sovranità è l’unico strumento per non vedersi sottratti diritti fondamentali ormai calpestati da destra e sinistra” Essere sovrani -spiega in una nota Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare - significa poter disporre concretamente e non soltanto a parole, di diritti inalienabili. La sovranità politica è il cuore dell'azione democratica a favore dei cittadini, affinché essi abbiano cure per tutti non privatizzabili, un tetto sopra la testa non svalutabile dagli assurdi obblighi delle direttive europee che vorrebbero deprezzarlo a vantaggio dei fondi di investimento stranieri, una vera assistenza e protezione sociale, un lavoro sicuro".

"Spiegheremo - ha annunciato Rizzo - come vogliamo riconquistare l’indipendenza degli abruzzesi dai diktat di Bruxelles.” Il leader di Dsp sarà a Teramo, sabato, 4 gennaio a partire dalle ore 11, alla Sala Conferenze in Corso San Giorgio 113. Recuperare sovranità, ribadisce Rizzo- significa anche tornare ad avere cure sul territorio e di prossimità, riconquistando quell'universalismo della prestazione sanitaria che avevamo prima che venissero chiuse, progressivamente da destra e sinistra, negli ultimi decenni, strutture che, quando ancora non erano state smantellate a vantaggio dei privati, rappresentavano dei veri e propri fiori all'occhiello".