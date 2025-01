VIDEO / NOMINE TEAM, D'ALBERTO: «CDA DI QUALITA', ADESSO GRANDI SFIDE COME MOTE E AMBITO PROVINCIALE»



«E' un cda di qualità e di continuità, quello che abbiamo appena rinnovato alla guida della Teramo Ambiente». E' soddisfatto, il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, perché le nomine del cda della TeAm aprono una fase tutta nuova, nella gestione e nel futuro stesso della società in house del Comune. Perché adesso si aprono grandi sfide: «A cominciare dal MoTe, per la creazione di una società che si muova su una dimensione provinciale più grande, per arrivare poi all'ambito provinciale e quindi ai rapporti con la Poliservice, che dovrà diventare un interlocutore privilegiato».