CHIUSA DAI CARABINIERI MACELLERIA CON MINIMARKET, SEQUESTRATI 65KG DI CARNE



A Tortoreto i Carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi del NAS di Pescara e del NIL di Teramo hanno ispezionato un Mini Market con annessa macelleria. A seguito del controllo i carabinieri hanno riscontrato varie violazioni sia in ambito igienico sanitario che giuslavoristico nonché per le norme attinenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare è emerso che:

- Parte della merce era priva di tracciabilità;

- presenti nei locali inadeguatezze di tipo strutturale e carenze igienico sanitarie;

- mancanza del manuale di autocontrollo per gli alimenti;

- mancanza del documento di valutazione dei rischi per i lavoratori;

- presenza di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro;

- carenza negli apparati di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.

A seguito delle violazioni accertate l’attività è stata sospesa, inoltre sono stati bloccati chilogrammi 65 di carne parte congelata e parte refrigerata. Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 16.000 euro.