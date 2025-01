I LETTORI CI RI-SCRIVONO / DELIRIO A SANT’ATTO: L’ISOLA BONIFICATA IERI.. OGGI È INVASA

La storia infinita dell’Isola ecologica di Sant’Atto. In tre giorni, un esempio della differenziata in salsa teramana.

Ripercorriamolj.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO - l’isola ecologica è piena e guasta, nel senso che i vari sportelli non si aprono più. La gente lascia tutto dove capita. La cosa viene segnalata a certastampa.it

VENERDÌ 3 GENNAIO - la TeAm interviene in massa e bonifica l’area, sistemando cassonetti esterni davanti all’isola guasta.

SABATO 4 GENNAIO - è il delirio: i rifiuti che i residenti si sono tenuti in casa in questi giorni, vengono scaricati tutti insieme…