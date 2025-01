NON SI APRE IL PARACADUTE PRINCIPALE E NEANCHE QUELLO DI EMERGENZA, SALVO PER MIRACOLO ABRUZZESE 57ENNE

Un problema prima col paracadute

principale e poi con quello d'emergenza. Sarebbero questi i

motivi alla base dell'incidente occorso a un paracadutista abruzzese , a Fermo. L'sos, infatti, è

scattato poco prima delle 13 dall'aviosuperficie di San Tommaso

di Fermo per un parà di 57 anni, di origini abruzzesi, che a

seguito del violento impatto con il terreno, avrebbe riportato

diverse fratture e contusioni.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e

la polizia di Stato. L'uomo, nonostante il preoccupante impatto

con il terreno, non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari,

comunque, hanno ritenuto opportuno il suo trasferimento

all'ospedale Torrette di Ancona dove il paracadutista è stato

sottoposto ad accertamenti medico-sanitari.