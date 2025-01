GRAZIE / IL 2024 E' STATO L'ANNO RECORD DI CERTASTAMPA: 14 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SUL SITO e 61 MILIONI SU FACEBOOK





Grazie. Semplicemente, grazie.

Il 2024 è stato l’anno record di certastampa: 14 MILIONI di visualizzazioni sul sito e 61 MILIONI di visualizzazioni su Facebook.

Significa che, ogni giorno, i nostri articoli vengono letti circa 40mila volte e che, sempre ogni giorno, sulla nostra pagina Facebook, “passano” circa 170mila lettori.

Sono numeri importanti, per una piccola realtà editoriale di provincia come la nostra, che ha sempre coraggiosamente seguito la strada del giornalismo della verità, mai accettando di sottomettersi al gioco facile delle veline e del potere.

I risultati di oggi, concedeteci un attimo di autocelebrazione, sono anche figli di un impegno professionale ultravenentennale, visto che le stesse professionalità che oggi animano questo sito, sono quelle che, nel 2001, aprirono un vero e proprio quotidiano on line, primissimo a Teramo.

Quella testata fu l'apertura di una porta sul mondo nuovo, e resta in un angolo del nostro cuore.



Logica vuole che, nel ringraziarvi per l’attenzione che ci riservate e per l’affetto con il quale ci seguite, e anche per le critiche quando sono costruttive (purtroppo il nostro essere così popolari scatena anche le perversioni social di qualche psicowebete), si prenda l’impegno di fare sempre di più e sempre meglio.

Lo faremo, restando sempre fedeli a noi stessi.

Anche questo, sarà un modo per dirvi grazie.