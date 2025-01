LOTTERIA ITALIA, E' RECORD IN ABRUZZO: VENDUTI 200 MILA BIGLIETTI, DOMANI L'ESTRAZIONE

Duecentomila biglietti venduti, 12mila in più rispetto a un anno fa per la Lotteria Italia. Il numero dei tagliandi messi in vendita a livello nazionale è di 11 milioni di cui, fino a ieri, ne sono stati acquistati 8,6 milioni, pari a un incremento del 29% rispetto ai 6,7 milioni dello scorso anno. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, anche quest'anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

li contronto tra le regioni vede l'Abruzzo a metà classifica con un incremento del 6% delle vendite di biglietti. Il primato, invece, va al Nord con un più 41%, pari a 1,4 milioni di biglietti, numeri che fanno diventare la Lombardia - probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno - la regione numero uno in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%).

Dopo l'estrazione dei bigliettii vincenti, domani sera, su Rai 1 si procederà all'abbinamento, in modo casuale e segreto, a cinque diversi simboli apposti ai cinque pacchi color oro,

all'interno dei quali sono inseriti, con modalità anonima, i numeri dei cinque biglietti estratti. I pacchi parteciperanno al gioco televisivo che consiste in una gara tra cinque

personaggi famosi che devono indovinare a quale regione italiana appartiene ciò che viene di volta in volta loro presentato. Il concorrente che totalizza per primo tre risposte esatte, si posiziona al primo posto della classifica e al simbolo presente sul suo pacco è attribuito il primo premio della Lotteria Italia 2024. Buona Fortuna e speriamo che baci l'Abruzzo.