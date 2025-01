SI FERMA IN A14 E VIENE SPERONATO DA UN'ALTRA AUTO



Si ferma sull’A14, subito dopo il casello di Mosciano, non accosta perfettamente nella corsia d’emergenza e… viene speronato da un’altra auto. Per fortuna, è solo di due feriti non gravi, il bilancio dell’incidente verificatosi questa notte sulla corsia Nord del tratto teramano dell’A14. All’arrivo dei Vigili del Fuoco di Roseto, i feriti erano già stati estratti dalle auto e soccorsi. Portati all’ospedale di Sant’Omero, sono stati visitati e, per entrambi, i medici hanno diagnosticato guarigioni in tempi brevi. L’incidente, però, ha causato rallentamenti alla circolazione.