FINTO CARABINIERE TENTA DI RUBARE 12MILA EURO

A Teramo i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in una abitazione privata dove una anziana era stata vittima di tentativo di truffa. La donna di anni 76 riceveva una telefonata da un individuo che in un primo momento si qualificava quale carabiniere e successivamente quale avvocato, informandola che il figlio era rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale e che per la sua liberazione occorrevano 12.000 euro quale risarcimento danni per la controparte. La donna in un primo momento presa alla sprovvista affermava di avere in casa poche centinaia di euro l’interlocutore incalzava dicendo che poteva sopperire con monili in oro e che sarebbe passato un incarica a ritirare il tutto. La donna riflettendo e fiutando la truffa si rivolgeva ai carabinieri.