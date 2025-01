È MORTO ALESSANDRO CASERTA, STORICO OTTICO TERAMANO

In città, lo conoscevano tutti, Alessandro Caserta, storico titolare dI un’avviatissima Ottica. È Improvvisamente è venuto a mancare, all'età di 71 anni. Lascia le figlie Noemi e Claudia, i nipoti Nura, Fabrizio, Jamila, Anna Sole ed i parenti tutti. Caserta ha avuto un infarto ed è morto mentre l'ambulanza lo trasportava in ospedale. Per chi volesse salutarlo, la camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria "Petrucci Carlo* dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nella Zona Artigianale Villa Pavone, in via Martiri delle Foibe, 12 I funerali si svolgeranno domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 15,30 nel a Chiesa della Madonna della Cona.