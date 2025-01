SPECIALE VIDEO-FOTO/ OLTRE 15 MILA VISITATORI A L'AQUILA PER LA BELLA FIERA DELL'EPIFANIA, PERFETTA L'ORGANIZZAZIONE, PARCHEGGI GRATUITI. LA CITTA' E' RINATA E SI VEDE

Oggi a L’Aquila è stato il giorno delle bancarelle, oltre 250 postazioni (le richieste erano di 350) sono state allestite nel centro storico della città, fra il corso, le strade secondarie e il grande ritorno di piazza Duomo.

Quella della Fiera dell’Epifania, giunta alla sua 75esima edizione, è una tradizione tutta aquilana che attira venditori, turisti e compratori in cerca dell’affare da tutta Italia.

Quest’anno oltre ai tanti espositori provenienti da ogni località di Italia si aggiungono alla manifestazione, divenuta parte del folklore locale, anche gli ambulanti del mercato cittadino di piazza D’Armi che torneranno a provare l’emozione del mercato in Piazza Duomo, immagine che rievoca la quotidianità del preterremoto.

Il percorso delle bancarelle si è articolato fra viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, Via Malta, via Castello, via Tagliacozzo, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi e piazza San Bernardino.

Riguardo il tema della sicurezza per questo anno la Prefettura assieme all’amministrazione e le forze dell’ordine ha redatto un piano per contrastare l’abusivismo e garantire la massima sicurezza ai visitatori che hanno superatole 15 mila presenza. Fra le misure l’aumento dei controlli e la decisione di disporre la circolazione di agenti in borghese contro per evitare possibili borseggi e per farlo c'era una importante presenza delle forze dell'ordine Ottimo il funzionamento del bus navetta dal centro verso il terminal con parcheggi gratuiti per tutti. Una organizzazione perfetta.