BOOM DI PRESENZE A MONTE PISELLI: OLTRE 10.000 APPASSIONATI DELLA NEVE

Registrate oltre 10.000 presenze nella stazione a cavallo tra Marche ed Abruzzo. Con la neve caduta nei giorni di Natale e Santo Stefano, Montepiselli è’ stata presa d’assalto. Questo è il dato incoraggiante che spinge gli amministratori ad accelerare le procedure per la realizzazione del nuovo impianto di risalita per una spesa di 12 milioni già nelle casse del CoTuGe.

Un successo che nel corso degli ultimi anni, ha aumentato sempre di più l’interesse per questa località. Nuova stazione meteo, portale interattivo, iniziative con oltre 30 associazioni, formazione di guide e tanto altro ancora.

“Nonostante la stazione sia attiva solo con il campo scuola ed il parco giochi, i Monti Gemelli sono stati meta dei tanti turisti e cittadini Ascolani, delle vallate e della costa. Si attende ora l’apertura completa con la proroga della Seggiovia Tre Caciare, prossima alla dismissione, in quanto giunta a fine vita tecnica.”

La nota a firma del CDA del Cotuge prosegue con una puntualizzazione.

“La seggiovia sottoposta a revisione, ha già ottenuto nel mese di novembre da parte di ANSFISA, il permesso a procedere per gli interventi sull’impianto. Tali operazioni vengono sempre svolte in questo periodo, al fine di ottimizzare i costi dei contratti di energia, delle assicurazioni ecc. Purtroppo le difficoltà che il gestore ha avuto nel condurre tutte le attività, hanno determinato un ritardo delle suddette operazioni tecniche che è tenuto a svolgere, tanto che ad oggi non è aperto neanche il tratto di strada che collega il campo scuola alla seggiovia, altra sua competenza. Nonostante le sue responsabilità in merito all’apertura della seggiovia e della strada di collegamento, il gestore ha comunque svolto il lavoro di accoglienza e servizio nella parte più affollata della stazione che assorbe il 70% dell’affluenza, ed ha assicurato che nei prossimi giorni, completerà le operazioni per la riapertura totale della stazione turistica”.

I Monti Gemelli si confermano quindi un solido sito turistico che con i prossimi interventi di sviluppo, si confermerà ancora una volta come valida stazione turistica. E' quanto dichiarano: Enzo Lori Presidente Cotuge e Daniele Zunica Vice Presidente Cotuge.