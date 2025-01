DOMANI I FUNERALI DEL SENEGALESE MORTO DI FREDDO, POI IL RIMPATRIO

Si svolgeranno domani alle ore 15 nell'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove attualmente si trova il corpo, il funerale con rito musulmano di Mbache Beye Cheilch, il 34enne senegalese trovato morto nella mattinata del giorno di Santo Stefano sulla spiaggia di Martinsicuro e deceduto per ipotermia dopo un bagno in mare. Alla cerimonia è prevista la forte partecipazione della comunità senegalese proveniente da tutto l'Abruzzo e dalle Marche. Il consolato della repubblica africana, diretto da Tullio Galluzzi, ha dato il nulla osta per il rimpatrio della salma che dopo la cerimonia partirà dall'aeroporto di Bologna per Dakar, la capitale del Senegal, dove il giovane viveva e aveva moglie e un figlio. Le spese per il rientro in patria sono state coperte da una colletta della comunità senegalese in Italia, molto numerosa e compatta: offerte sono arrivate da molte regioni italiane, visto che l'ambasciata della nazione africana non dispone di fondi per il rimpatrio delle salme.