LA "BEFANA" HA PORTATO CARBONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TERAMO



Carbone davanti al portone dell'ufficio servizi sociali del Comune di Teramo. Non è stata certo la Befana, ma qualche cittadino che ha voluto così testimoniare il proprio disappunto per una gestione non soddisfacente del servizio.