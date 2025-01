I LETTORI CI SCRIVONO / POSTI CARICO E SCARICO SEMPRE OCCUPATI ABUSIVAMENTE… E A ME RIMUOVONO IL FURGONE

Certastampa buongiorno, voglio raccontarvi l'episodio assurdo capitatomi giovedì 02.01, premetto sono un trasportatore farmaci con tanto d'iscrizione all'albo, furgone autocarro, croce rossa in vista e permesso per le Ztl di Teramo. Intorno alle 18:40/19:00 mi sono dovuto recare presso la farmacia Lucangeli, per ricevere un reso particolare, ovviamente non trovando mai parcheggi attigui e liberi per carico e scarico, ho dovuto per esigenza parcheggiare nella mia zona di competenza di lato ai portici della camera di commercio/carabinieri. Morale della favola non ho ritrovato il furgone, era stato caricato dal carro attrezzi. Chiamo la polizia locale e non erano stati loro!!! Giornalmente trovo auto “civili” parcheggiate in maniera “incivile” ovunque sul carico e scarico, tipo davanti Acqua e sapone, Hotel gran Sasso, di fronte al Comune etc etc. Alla fine, a rimuovere il furgone erano stati i carabinieri. Verbale ridotto entro 5 gg euro 29,40 + carro attrezzi euro 118,50.