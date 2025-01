VIDEO-FOTO/ OGGI ULTIMA CORSA DEL BUS NAVETTA GRATUITO, IN UN MESE L'HANNO PRESO MENO DI CENTO PERSONE

E' un'esperienza da dimenticare assolutamente, quella di quest'anno, del bus navetta gratuito dai parcheggi verso il centro storico di Teramo, tanto voluto dai commercianti del centro. Non ha portato gente nei negozi facendo registrare un nuovo flop commerciale per lo shopping natalizio. Il servizio costato 12 mila euro al Comune di Teramo per volere dell'assessore Antonio Filipponi sono soldi spesi inutilmente e gettati al vento. Oggi, ultimo giorno di servizio siamo tornati sulla navetta (LO AVEVAMO FATTO IL PRIMO GIORNO, VEDI QUI)) per un resoconto e i numeri sono impietosi per il Comune e i commercianti. Per trasportare meno di cento persone in un mese il costo di 12 mila euro ci è sembrato davvero tanto. Il problema vero e che ieri non abbiamo registrato a L'Aquila, è che i parcheggi a Teramo continuano ad essere a pagamento anche durante i giorni di festa e di eventi. Questo deve cambiare assolutamente se si vuol riportare gente a Teramo come ha avuto modo di dire anche Osvaldo di Teodoro (ASCOLTA QUI). Vi lasciamo con le dichiarazioni di Enrico Biscotti dipendente Baltour. Ogni altro commento è superfluo.