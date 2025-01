È ANTONIO MENAGUALE IL “RE” DELLO STÙ, HA VINTO IL 15ESIMO TORNEO

Antonio Menaguale vince la quindicesima edizione del grande torneo di Stù. La serata finale si è svolta ieri, 5 gennaio, presso il Motel Tittina con diretta streaming di Rete8 che ha supportato l’evento. Alle ore 20.30, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, della consigliera della delegazione AIRC Provincia di Teramo Comitato Abruzzo-Molise Silvia Labrecciosa e del Presidente dell’ Associazione Amici della Piazza PRO-AIRC Francesco Barnabei, il Presidente dell’associazione "Il Colle e Solleone, Graziano Di Luigi, ha fatto omaggio a tutti i vincitori delle passate edizioni di un trofeo celebrativo della quindicesima edizione della manifestazione, consegnando, altresì, un riconoscimento anche a Alessandro Reale, ideatore dello Stù in Piazza. Dopo un brindisi augurale per festeggiare il traguardo del quindicesimo anno si è dato il via alla semifinale che ha visto sfidarsi i concorrenti qualificati nelle eliminatorie. A seguire, si è svolta la finalissima, durante la serata diversi gli ospiti che sono stati al microfono dei fantastici presentatori Lorenzo Valleriani e Paola De Dominicis tra cui l'assessore agli eventi del comune di Montorio al Vomano Mariangela Cortellini che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale. Il vincitore ha vinto un buono vacanza del valore di € 1.500 mentre altri premi in buoni acquisto sono andati a tutti gli altri protagonisti della finale. Sempre nella mattinata di domenica 5 gennaio si è svolto il tradizionale Torneo Under 16 culminato con la vittoria di Francesco Guizzetti che ha vinto un buono vacanza presso il Parco divertimenti Mirabilandia, il Trofeo e il gioco del Montopoly. Il torneo ha accompagnato le serate montoriesi dal 7 dicembre contando più di 4500 giocate. Il Presidente dell’associazione "Il Colle e Solleone" esprime grande soddisfazione per il bellissimo risultato di partecipazione raggiunto e per avere tagliato il traguardo del quindicesimo anno di attività che ha consentito di poter aumentare il ricavato da destinare ai progetti di beneficenza, quest’anno destinato all’AIRC per aiutare la ricerca sul cancro. Tutta l’associazione ringrazia gli sponsor che da sempre credono al progetto e sono vicini all’associazione ma, soprattutto, tutti i partecipanti che hanno reso possibile questo grande risultato e dà appuntamento al 2025 con il XVI Grande Torneo di Stù.

Associazione Culturale IL COLLE E IL SOLLEONEP