VIDEO-FOTO/LE BEFANE DEI VIGILI DEL FUOCO SONO ARRIVATE IN PIAZZA MARTIRI

Come da tradizione, le Befane dei vigili del fuoco sono arrivate in piazza Martiri della Libertà a Teramo. I pompieri teramani le hanno prelevate con un'autoscala da una finestra del palazzo di fronte alla Cattedrale, rendendo il loro arrivo ancor più spettacolare. Nella piazza ad attenderle c'erano tantissimi bambini con il naso all'insù, a cui hanno distribuito caramelle e dolci. L’evento ha ovviamente riscosso grande successo. La simpatia delle vecchine dai vestiti sgualciti hanno, come sempre, attratto e divertito grandi e piccoli. La magia della festa dell'Epifania e la tanto attesa discesa della vecchina, unite all'esposizione di mezzi ed attrezzature dei vigili del fuoco, hanno lasciato a bocca aperta i tanti bambini presenti. L’evento è stato organizzato dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione Grisù - Amici dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e con il patrocinio del comune di Teramo.