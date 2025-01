LOTTERIA ITALIA, NEL LODIGIANO I CINQUE MILIONI. BOOM DI BIGLIETTI VENDUTI, IN ABRUZZO FESTEGGIANO IN CINQUE, TRE IN PROVINCIA DI TERAMO

Lotteria Italia. La fortuna ha premiato tutto lo Stivale: il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto in provincia di Lodi, a Somaglia (serie T 173756), il secondo da 2,5 milioni di euro a Pesaro e il terzo, da 2 milioni di euro è stato vinto a Palermo. Il quarto da 1,5 milioni a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro a Dolo, in provincia di Venezia. Nonostante le vendite record nel Lazio e nella capitale, per il secondo anno consecutivo è la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia: il primo premio dell'edizione 2023 era andato infatti a Milano. Ma la fotografia della vittoria è anche il boom di tagliandi della Lotteria Italia venduti per l'edizione 2024-2025: oltre 8 milioni e 650mila biglietti, pari a 43 milioni di spesa, un dato in crescita del +29% rispetto alla precedente edizione, quando erano stati 6,7 milioni (6 milioni l'anno precedente). Assegnati 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro; gli altri sono 25 premi da 100mila euro e 200 da 20mila. La caccia al vincitore è scattata già, ma non è escluso che a incassare i 5 milioni possa essere stato un turista o un pendolare, visto che proprio a Somaglia, lungo l'autostrada del Sole, c'è un autogrill, considerato dai giocatori "fortunato". La Lotteria ha anche record negativi: dal 2002 non sono stati riscossi premi per 31 milioni di euro. Nel 2008 non venne ritirato il primo premio da 5 milioni, vinti a Roma.

I biglietti vincenti della prima categoria sono:

1° premio, 5.000.000 euro: T173756. Comprato a Somaglia (Lodi)

2° premio, 2.500.000 euro: T378442. Comprato a Pesaro (Pesaro Urbino)

3° premio, 2.000.000 euro: G330068. Comprato a Palermo

4° premio, 1.500.000 euro: G173817. Comprato a Torino

5° premio, 1.000.000 euro: S185025. Comprato a DOLO (Venezia)

I premi non sono finiti con l’estrazione in diretta tv. Ci sono, infatti, altri 275 premi minori che corrispondono ad altrettanti biglietti vincenti, per un valore complessivo di 9 milioni di euro. Ai cinque premi di prima fascia, infatti, si sono aggiunti i 25 di seconda categoria da 100mila euro, i 50 di terza categoria da 50mila e ben 200 di quarta categoria da 20mila euro (una novità assoluta). Certo, non sono cifre a 6 zeri, ma possono aiutare ad iniziare l’anno col piede giusto.

Alla fine, di questi ulteriori 275 biglietti vincenti soltanto cinque sono stati venduti in Abruzzo. E tutti validi per la quarta categoria.

Biglietti vincenti per i premi della 4° categoria (20mila euro) venduti in Abruzzo:

A187499. DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE)

S456187. VASTO (CH)

L176197. ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

L207062. CANZANO (TE)

I347822. PESCARA (PE)

In totale, il montepremi complessivo della Lotteria Italia 2025 è stato di 21 milioni di euro: un nuovo record dell’evento.