VIDEO / MARIANI FA IL BILANCIO… DEL BILANCIO “QUESTA MAGGIORANZA NON RISPONDE…NON CONDIVIDE… E PENALIZZA TERAMO”

Bocciato l’emendamento da 300 mila euro per l’anagrafe canina. Bocciato l’emendamento da 1,2 milioni per la sicurezza urbana, compresi i fondi per l’aggiornamento della polizia locale. Bocciato l’emendamento da 1,5 milioni in tre anni per un sostegno alle imprese commerciali e artigiane penalizzate dai cantieri della ricostruzione. Bocciato l’emendamento da 500 mila euro per la manutenzione degli impianti di risalto ai Prati di TIVO e altrettanti per Campo Imperatore. Bocciato, infine, l’emendamento per gli assegni di ricerca all’Università D’Annunzio. È un bilancio del bilancio, quello che fa il consigliere regionale PD Sandro Mariani, sottolineando l’atteggiamento di assoluta chiusura dell’attuale maggioranza nei confronti di tutta una serie di proposte importanti. E non solo: “Sono 6 anni che non rispondono ai quesiti che pongo e ai problemi che denuncio…”. Per Mariani, la situazione è chiara: “Non aumentano i servizi e non cala la pressione fiscale… “ quindi la Regione non cresce. “Spero che questo 2025 porti maggiore consapevolezza, evitare la polverizzazione dei contributi e lavorare insieme, confrontandoci, sulle prossime sfide, come là grandi concessioni che scadono… ma la speranza è che finalmente ci si confronti.. “