VIDEO / BORSA DI STUDIO SULLA GRANDE PESCARA? AL FIGLIO DEL SINDACO DI PESCARA… MARIANI: “INOPPORTUNA”

Per studiare l’impatto che “la Grande Pescara” avrà sulla vita dei ragazzi diversamente abili, l’Università D’Annunzio ha istituito una borsa di studio da 25mila euro l’anno, per 5 anni. L’ha vinta… il figlio del Sindaco di Pescara, Carlo Masci. Sandro Mariani “Non ne discuto il merito, l’avrà senza dubbio meritata.. ma era opportuno che pertecipasse?”. E il caso approda in Consiglio Regionale.